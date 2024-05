Migranti, 185 su Humanity 1, un bimbo morto su barchino

Drammatico soccorso stamani per l’Humanity1, che già ieri aveva tratto in salvo un centinaio di migranti. Su un barchino con 45 persone a bordo l’equipaggio ha trovato anche il cadavere di un bimbo. “Siamo purtroppo arrivati troppo tardi per lui”, dicono dall’ong. I naufraghi non indossavano i giubbotti di salvataggio, il motore era guasto e sull’imbarcazione c’era “puzza di carburante”. Su un secondo barchino, invece, erano in 40 tra cui molti minori non accompagnati. Adesso a bordo della nave umanitaria ci sono complessivamente 185 persone. Per loro le autorità italiane hanno disposto lo sbarco a Livorno. La mamma del piccolo morto, insieme all’altro figlio e alla piccola salma sono stati evacuati per essere condotti a Lampedusa. “Date le drammatiche circostanze”, l’ong chiede “con urgenza l’immediata assegnazione di un porto sicuro più vicino” anche per lo sbarco di tutti gli altri sopravvissuti. (Foto Fanpage)