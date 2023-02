Migranti, altri cinque sbarchi a Lampedusa 

Continuano senza soste gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove, fra la tarda mattinata e il pomeriggio, sono approdati in 159 a bordo di quattro imbarcazioni per un totale di 241 in sette natanti, compresi quelli della notte. Nell’ultimo gruppo c’erano 34 persone, originarie di Tunisia e Yemen, fra cui 10 minori non accompagnati.

Due donne incinte, una delle quali all’ottavo mese di gravidanza, una paziente oncologica e un uomo con un arto ingessato, sono stati portati al poliambulatorio per accertamenti sanitari dopo essere sbarcati al molo Favarolo. Altri 125 migranti sono arrivati in precedenza nelle acque antistanti l’isola. Sul primo barchino c’erano 36 persone originarie di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia, Liberia, Mali e Guinea: fra loro anche cinque donne. Sul secondo, erano in 39 (4 donne) e sul terzo in 50 (8 donne e 4 minori) . Tutti hanno riferito d’essere partiti da Sfax, in Tunisia. Intanto 1200 ospiti dell’hotspot fra oggi e domani lasceranno il centro che questa mattina, all’alba, ospitava 2150 persone a fronte di una capienza massima di poco meno di 400.

E’ stato deciso dal capo dipartimento per le Liberta’ civili e l’immigrazione del Viminale, Valerio Valenti, che ha fatto un sopralluogo all’hotspot e al molo Favarolo. Il prefetto ha incontrato il sindaco dell’isola Filippo Mannino con cui ha discusso dell’emergenza immigrazione sull’isola che ha chiesto un rafforzamento dei presidi sanitari e, in particolare, l’attivazione di un pronto soccorso pediatrico.