Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: in 66 arrivati nella notte

Sono 66 i migranti che sono giunti, fra la notte e l’alba, a Lampedusa dopo che i 3 natanti sui quali viaggiavano sono stati intercettati e bloccati dai militari della motovedetta G120 della Guardia di finanza. A bordo dei barchini ivoriani, nigeriani, senegalesi, malesi e tunisini, compresi minorenni e donne.

All’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono stati portati tutti, ci sono al momento 504 ospiti, fra cui 32 minorenni non accompagnati. La prefettura di Agrigento ha disposto, per la mattinata, il trasferimento di 395 migranti con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.