Migranti, ancora uno sbarco a Lampedusa: si continua con i trasferimenti

Quarantotto Migranti sono sbarcati a Lampedusa. Il barchino di 7 metri, a bordo del quale c’erano 14 minori, è stato agganciato dalla motovedetta Cp 327 della Guardia costiera e dopo il trasbordo delle persone – che hanno dichiarato di essere originarie di Camerun, Ciad, Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Sudan – è stato lasciato alla deriva.

Il gruppo ha riferito d’essere partito da Sfax, in Tunisia. Ieri, su 10 diverse barche, a Lampedusa erano giunti 502 Migranti.

Sono 1.437 i migranti che si trovano in questo momento nell’hotspot di Lampedusa: la struttura, che potrebbe invece alloggiarne poco meno di 400 (389 per la precisione) è al collasso. Per questa mattina la Prefettura di Agrigento ha disposto l’imbarco di 91 persone, fra cui 50 minori non accompagnati, sul traghetto di linea Veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ieri, con i due traghetti di linea, da Lampedusa erano stati complessivamente trasferiti 355 migranti.