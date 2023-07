Migranti, celebrata messa in hotspot Lampedusa 

L’arcivescovo emerito diAgrigento, il cardinale Francesco Montenegro, e quello di Ferrara, presidente della fondazione Migrantes, Gian Carlo Perego, hanno officiato una messa all’interno dell’hotspot di Lampedusa in occasione del decimo anniversario del primo viaggio apostolico di papa Francesco, Montenegro e Perego – che stanno partecipando alla tre giorni di eventi “Chi di noi ha pianto? Il mare luogo di vita” – questo pomeriggio hanno pregato, assieme a numerosi immigrati cattolici presenti nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, per quanti hanno fino ad ora perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. La messa è stata molto sentita dai migranti che hanno partecipato emozionati. E’ la prima volta che, nel piazzale di contrada Imbriacola, viene realizzata una messa in commemorazione di un anniversario.