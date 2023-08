Migranti, continui trasferimenti da Lampedusa per svuotare hotspot

Nella giornata di domani, con il primo traghetto utile, dopo giorni di fermo a causa delle condizioni meteo avverse, verranno trasferiti complessivamente 750 migranti. I primi 570 migranti al mattino verranno accolti, secondo le indicazioni del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, nelle strutture disponibili della Sicilia per il successivo trasferimento sul territorio nazionale, attività quest’ultima coordinata dalla Prefettura di Agrigento in stretto raccordo con la locale Questura. Ulteriori 180 migranti saranno trasferiti dall’Hotspot con un volo della sera diretto in Emilia Romagna.