Migranti, hotspot di Lampedusa affollato: al via trasferimenti

Sono 3.565 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa che è sotto stress, visto che la capienza prevista è di circa 400 persone. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto per metà mattinata l’imbarco di 500 ospiti sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle, mentre 180 partiranno con un volo aereo per Bologna.

Poi, alle 14, altri circa 600 migranti verranno trasferiti sulla nave militare Dattilo. Per questa sera, invece, è stato già predisposto in 250 lasceranno la struttura di primissima accoglienza per essere imbarcati sul secondo traghetto di linea per Porto Empedocle.