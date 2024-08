Migranti, in 129 sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore

Centoventinove migranti sono giunti, nelle ultime ore, a Lampedusa dopo che i tre barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza, dalla nave ong Nadir e da una motovedetta dell’assetto romeno di Frontex. A bordo dei natanti, salpati da Kerkennah in Tunisia, Sabratha e Abu Kammash in Libia, c’erano gruppi di 65, 28 e 36 pakistani, siriani, egiziani, sudanesi e tunisini. All’alba, all’hotspot di contrada Imbriacola c’erano complessivamente 459 ospiti, fra cui 87 minori non accompagnati. Di questi, 371 – su disposizione della prefettura di Agrigento – sono stati imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.