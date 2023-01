Migranti, in 75 sbarcano nella notte a Lampedusa

Sbarchi nella notte a Lampedusa. Sono 70 i migranti approdati nelle scorse ore sulla più grande delle Pelagie dopo un lungo stop agli arrivi a causa delle cattive condizioni meteomarine. In 35, tra cui una donna, sono stati bloccati dai carabinieri direttamente a terra, in via Madonna. Nessuna traccia dell’imbarcazione utilizzata per la traversata.

Altri 35, tra cui 9 donne, invece, sono stati intercettati dai militari della Guardia di finanza a circa 7 miglia da Lampione. Dopo il trasbordo sulla motovedetta delle Fiamme gialle il barchino utilizzato per la trasversata è stato lasciato alla deriva. Per tutti è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove prima degli arrivi della notte, erano presenti circa 50 ospiti.