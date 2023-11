Non si registrano sbarchi di migranti nella giornata di oggi a Lampedusa. Durante la mattinata sono stati trasferiti 218 migranti con vettore navale verso Porto Empedocle. In hotspot in contrada Imbriacola al momento ci sono 201 migranti di questi 180 verranno trasferiti con vettore aereo diretto a Roma Fiumicino.