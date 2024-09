Migranti, quattro sbarchi a Lampedusa nelle ultime ore

Sono 208 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera hanno soccorso 4 imbarcazioni salpate da Gianzur, Sabratha e Zuwara in Libia. Sui natanti da un minimo di 29 a un massimo di 82 persone che hanno detto di essere bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani e siriani. I gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 331 ospiti. In mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di 108 persone. Ieri, con un aereo organizzato dall’Oim, erano stati trasferiti in 178 a Bergamo.