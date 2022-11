Migranti, si fermano gli sbarchi a Lampedusa ma resta il problema hotspot pieno

Le cattive condizioni meteomarine hanno fermato l’arrivo di nuovi migranti su Lampedusa. Ma hanno fermato anche i trasferimenti con il traghetto delle quasi 1.300 persone che si trovano ancora nell’hotspot di contrada Imbriacola che dovrebbe ospitarne 400.

Nei giorni scorsi fra Prefettura, dipartimento delle Libertà civili, Questura e Oim si sono tenute una serie di incontri per il collocamento dei migranti. E’ stato quindi deciso di trasferire 90 di loro con un volo charter a Catania. Da lì verranno poi trasferiti all’hotspot di Messina. Nel pomeriggio, ne partiranno altri 60 per Cagliari. I due gruppi verranno poi ricollocati nei Paesi europei che hanno già dato disponibilità all’accoglienza.

Intanto ad Agrigento resta il problema per quanti non hanno il requisito per la richiesta di asilo. Per loro, infatti, resta l’incubo del viaggio eterno. In attesa di risolvere l’aspetto burocratico che gli consentirebbe di ricongiungersi con i familiari, restano a dormire in piazza stazione all’addiaccio, protetti soltanto da una coperta termica, insufficiente ad affrontare il freddo della notte. Evidentemente questo aspetto dell’accoglienza non è stato ancora adeguatamente valutato da nessuno.