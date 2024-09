Migranti: tre sbarchi a Lampedusa con 122 persone

Altri 122 Migranti sono giunti a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera hanno soccorso 3 barchini. A bordo dei natanti rispettivamente 53 siriani, bengalesi, egiziani, iracheni, indiani, pakistani e marocchini, 21 siriani, eritrei e sudanesi e 50 pakistani, siriani ed egiziani. I tre gruppi, così come quello dei 29 dove ha partorito la giovane eritrea, sono stati portati all’hotspot dove gli ospiti presenti sono saliti a 230, fra cui 13 minori non accompagnati. In mattinata, dalla struttura di primissima accoglienza, sono stati trasferiti 200 Migranti che giungeranno in serata a Porto Empedocle.