Natale, visita speciale a Linosa e Lampedusa dell’arcivescovo Damiano

Sarà un Natale speciale per gli abitanti di Lampedusa e Linosa. L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, in questi giorni si recherà prima a Lampedusa dove celebrerà il precetto Interforze e poi la vigilia di Natale sarà a Linosa nella chiesa di San Gerlando, che al momento è senza un parroco, per portare vicinanza e un sorriso agli isolani.

“Una visita non solo per incontrare le forze armate e gli angeli del mare che ogni giorno sono impegnati a salvare vite umane, ma ho deciso di recarmi a Linosa e portare un momento diverso in una comunità che spesso viene isolata, portare un sorriso e condividere con loro la gioia del Natale”, ha detto il vescovo Damiano che ha anche annunciato che da gennaio sull’isola ci sarà un nuovo parroco a servizio della comunità di Linosa.