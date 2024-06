Nuova nidificazione a Cala Croce: è il secondo nido

Questa notte la tartaruga marina è tornata a deporre le sue uova nella spiaggia di Cala Croce a Lampedusa. Il nido rappresenta la quinta nidificazione del 2024 accertata ad oggi sull’isola delle Pelagie. Al momento sono 2 nidi in incubazione nella Spiaggia dei Conigli, 2 a Cala croce e 1 a Cala Pisana. “Chiediamo a tutti i visitatori di rispettare i presidi a tutela dei nidi, di non accedere nelle aree recintate e di non proiettare ombra sulle gabbie a protezione delle uova”, si legge nella nota da parte della Riserva Naturale Isola di Lampedusa.