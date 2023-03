Randagismo, al via sterilizzazioni cani e gatti a Lampedusa a cura dell’Asp Palermo

I veterinari dell’Asp di Palermo saranno impegnati per un’intera settimana nelle sterilizzazioni di cani e gatti a Lampedusa. L’attività finalizzata al controllo del randagismo ha preso il via questa mattina per concludersi sabato prossimo.

L’iniziativa, curata dall’Unità Operativa Complessa Igiene Urbana e lotta al randagismo dell’Asp di Palermo guidata dal veterinario, Giuseppe Fiore, è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con le associazioni di volontariato. Gli specialisti dell’Azienda sanitaria del capoluogo cureranno anche il servizio di applicazione gratuita del microchip e la relativa iscrizione all’anagrafe canina.

“La microchippatura – sottolinea Giuseppe Fiore – è fondamentale per contrastare l’abbandono dei cani, facilitandone l’identificazione oltre ad essere un importante strumento per il censimento ed il monitoraggio costante della presenza dei cani sul territorio. L’attività a Lampedusa rientra nell’ambito di un costante impegno del Dipartimento di prevenzione veterinario per il controllo del randagismo, sia nelle isole Pelagie che in tutto il territorio di città e provincia”.