Soumahoro a Lampedusa: “Governo intervenga su barche abbandonate”

“Sono stato a Lampedusa per monitorare la situazione in cui versano i pescatori. Come denunciamo da anni, i relitti delle imbarcazioni utilizzate dai migranti – una volta salvati – vengono purtroppo lasciate sugli scogli o sui fondali. Questo ha un impatto negativo sull’ambiente e sulla pesca, che rappresenta il principale motore dell’economia della bella ed accogliente isola di Lampedusa”. Così Aboubakar Soumahoro, deputato e membro della Commissione Lavoro. “Durante l’ultima Legge di Bilancio ho presentato a tutela dei pescatori un ordine del giorno che è stato poi approvato dalla Camera. Esso impegnava il Governo ad intervenire con urgenza, per consentire ai pescatori di svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Durante questa mia visita con dispiacere ho dovuto constatare che il governo, anche in questa occasione, non ha mantenuto gli impegni presi”, conclude il parlamentare.