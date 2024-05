Un nuovo volo inserito dalla Dat per raggiungere Lampedusa da Palermo

Per domani giovedì 30 maggio la compagnia aerea DAT voli di Sicilia dato l’elevato numero di richieste, ha reso operativo un volo in più agli orari: 15,30 e 17,10. Coloro i quali vorranno acquistare un biglietto potranno farlo online o recandosi in aeroporto a Lampedusa. Il volo in più è stato organizzato dalla compagnia DAT Voli di Sicilia dato l’elevato numero di richieste che ha visto centinaia di persone costrette a non potere viaggiare già da diversi giorni. Il servizio di un aereo in aggiunta è previsto dal contratto sottoscritto dalla DAT voli di Sicilia con la regione Sicilia e l’Enac.