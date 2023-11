Ambiente, i bambini di Lucca Sicula nominati “Guardiani della Bellezza” dal Wwf

Anche i bambini e ragazzi di Lucca Sicula (come in altri Comuni siciliani) sono stati nominati Guardiani della Bellezza dal WWF Sicilia Area Mediterranea. È il risultato di ben tre incontri ripetuti per tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, plessi “Verga” e “Pascoli” di Lucca Sicula dell’Istituto Comprensivo “Roncalli” di Burgio, diretto dal prof. Vito Ferrantelli. Il presidente WWF Arch. Giuseppe Mazzotta ha trattato l’argomento della biodiversità con la necessaria chiarezza e schiettezza che la tenera platea meritava.

Tutti, tutti, tutti hanno dimostrato sensibilità e interesse nei confronti della mission a cui sono stati indirizzati: “costruire un mondo migliore dove l’uomo possa vivere in armonia con la natura”. E di natura, ambiente, animali, alberi e Arca di Noè, fino ad arrivare all’emergenza climatica, vero e immenso problema che l’umanità si troverà ad affrontare nei prossimi anni, che si è discusso con assoluta serenità. Un immenso grazie va a tutto il personale scolastico che, ancora una volta, ha dimostrato di essere una colonna fondamentale nella costruzione di un percorso di vita che ciascuno sceglierà.

L’iniziativa è nata grazie all’interesse dell’Amministrazione Comunale di Lucca Sicula, il cui sindaco avv. Salvatore Dazzo ha già organizzato l’inaugurazione di un Parco sub urbano in Contrada Rocca di Trono per il prossimo lunedì 20 novembre con tanto di cerimonia pubblica. Il WWF non farà mancare la sua presenza, anche per supportare e completare un’azione di accompagnamento al futuro che ha animato l’attività appena svolta.