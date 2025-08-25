Favara, rifiuti abbandonati nel centro storico dati alle fiamme

Ancora rifiuti abbandonati a Favara. Questa mattina alcuni sacchi di spazzatura, cartoni e plastica che sostano da giorni nei pressi della Chiesa Madre sono stati incendiati. La segnalazione è arrivata al Sindaco Antonio Palumbo che ha provveduto a inviare alcuni operai del Comune per spegnere le fiamme.

Da giorni intanto sono state avviate le attività di accertamento per individuare chi getta rifiuti per strada da parte del settore Ambiente e della Polizia locale di Favara. Operatori ecologici e vigili urbani, alla presenza dell’assessore Lillo Attardo, hanno provveduto ad aprire alcuni sacchi individuando tracce per sanzionare chi ha abbandonato la spazzatura in piazza Garibaldi.

“Tra i sacchi non conformi che non saranno raccolti e le multe ormai è chiaro che ai cittadini incivili che si ostinano a violare le regole e deturpare la città non restino molte alternative: devono iniziare a differenziare”, dice il sindaco Palumbo.