Naro

Naro, Piera Pacinella nuovo assessore della giunta Dalacchi

Con questa nomina la Giunta Comunale è completa

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

“Stamattina ho nominato Assessore la prof.ssa Piera Pacinella, che seguirà le deleghe Cultura, Istruzione e Pari Opportunità. Con questa nomina la Giunta Comunale è completa”. Cosi il sindaco di Naro, Milco Dalacchi che ha nominato la nuova giunta e assegnato le deleghe.

Nei giorni scorsi, infatti, sono stati designati: Angelo Licata, Assessore ai Servizi Sociali, Cimitero, Personale e Affari Generali; Vincent Cancemi, Assessore con deleghe a Bilancio e Finanze, Rete Viaria, Territorio e Ambiente, Verde Pubblico, al quale ho conferito anche l’incarico di Vicesindaco; Ignazio Pio Di Gerlando, Assessore ai Lavori Pubblici e Ciclo integrato dei rifiuti.

“Sono soddisfatto della squadra che abbiamo costruito: professionisti e persone competenti che hanno accettato con spirito di servizio di lavorare insieme per la nostra città. Ringrazio di cuore gli assessori dimissionari per l’impegno dimostrato e per il contributo dato in questi mesi. Con rinnovata fiducia guardiamo avanti: ci attendono sfide importanti, ma con determinazione e unità continueremo a lavorare per migliorare Naro e dare un futuro migliore a tutti i naresi”, ha dichiarato il primo cittadino.

