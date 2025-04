Danneggiato aranceto a Lucca Sicula, imprenditore nel mirino

Danneggiamento in un aranceto nelle campagne di Lucca Sicula dove 65 piante di arancio sono state tagliate in contrada Salina.

Il terreno è di proprietà di un imprenditore agricolo di quarant’anni del posto che una volta accortosi dell’accaduto alle colture, si è recato alla stazione dei carabinieri per denunciare quanto accaduto.

Avvisato il sostituto procuratore di turno della Procura di Sciacca, sono state avviate le indagini a tutto campo rispetto all’episodio dal sapore dell’intimidazione.

Il fatto è avvenuto in aperta campagna e a quanto pare, non ci sarebbero testimoni. Difficile anche stabilire quando visto che il proprietario non si recava sul posto da diversi giorni.