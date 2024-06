“Ottiene reddito di cittadinanza nonostante misura cautelare”, assolta 

Il tribunale di Sciacca ha disposto l’assoluzione di una trentaseienne di Lucca Sicula, Giuseppina Ventura, dall’accusa di aver omesso di dichiarare di essere sottoposta a misura cautelare per incassare il beneficio del reddito di cittadinanza. La vicenda risale al 2021. La donna in quel periodo era gravata dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e avrebbe intascato circa 11 mila euro grazie al sussidio.

Per questo motivo era finita a processo ma la difesa, sostenuta dall’avvocato Paolo Mirabella, è riuscita a dimostrare che l’imputata si fosse rivolta ad un patronato e che la questione avesse avuto una interpretazione diversa a seguito dell’intervento del Ministero. Per questo motivo il tribunale ha assolto la 36enne perché il fatto non costituisce reato.