Cattura Messina Denaro, ministro Piantedosi: “Risultato storico nella lotta alla mafia”

L’arresto del boss della mafia Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni, rappresenta una “grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia”: lo ha dichiarato il ministro dell’interno Matteo Piantedosi appena appresa la notizia al suo arrivo ad Ankara per incontrare il suo omologo turco. “Complimenti alla Procura della Repubblica di Palermo e all’Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie”, ha aggiunto.