La commissione antimafia: “Approfondiremo dossier Mafia-Appalti del 1992”

La commissione parlamentare Antimafia si occupera’ del filone mafia-appalti nell’ambito di un’inchiesta sulle stragi del 1992. Lo afferma in un’intervista a Il Dubbio la presidente della commissione, Chiara Colosimo. “Crede che l’indagine su mafia-appalti sia la strada giusta per decifrare i massacri dell’estate del 1992?”, le viene chiesto dall’intervistatrice. “Si’. Ho questa convinzione – risponde Colosimo – ma al netto delle mie convinzioni penso sia il filone fin qui meno esplorato. Non so e non voglio dire se volontariamente. Ma certo e’ nostra volonta’ rispondere ad alcune domande rimaste fin qui tali”. “Ho le stesse domande – aggiunge – che si fanno i figli di Borsellino e l’avvocato Trizzino e vorrei provare a trovare risposte, sui verbali del Csm e su quei famosi 57 giorni, perche’ se qualcuno in quel ‘nido di vipere’ ha tradito si sappia”.