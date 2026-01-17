Mafia

La Dda di Palermo indaga sull’omicidio di Vito La Puma: c’è la pista della faida mafiosa

Il 73enne è stato raggiunto con tre colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata, centrando con precisione il volto e la testa della vittima

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha assunto ufficialmente il coordinamento delle indagini sull’assassinio di Vito La Puma, il pastore di 73 anni freddato lo scorso 15 gennaio tra le campagne di Partinico. La decisione, maturata nelle ultime ore, sposta il focus investigativo dai reati comuni alle dinamiche di Cosa Nostra, ipotizzando un’esecuzione pianificata per destabilizzare o confermare gli equilibri criminali nel mandamento di Borgetto-Partinico.

Il passaggio del fascicolo nelle mani del procuratore aggiunto Vito Di Giorgio non è casuale. A spingere gli inquirenti verso la pista mafiosa è stata, in prima battuta, la freddezza dell’agguato: tre colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata, centrando con precisione il volto e la testa della vittima. Sul luogo del delitto, in contrada Principe, non è stato rinvenuto alcun bossolo, segno di una pianificazione meticolosa che esclude l’impeto di una lite rurale.

Vito La Puma non era un nome nuovo per le forze dell’ordine. Il suo profilo emerge chiaramente nelle carte dell’inchiesta “Kelevra”, che ha documentato per anni la sanguinosa contrapposizione tra le famiglie Salto e Giambrone. Già bersaglio di pesanti intimidazioni nel 2013, La Puma era ritenuto vicino alla fazione dei Salto. L’allevatore è stato eliminato alla vigilia di una sentenza cruciale della Corte d’Appello, che dovrebbe confermare le pesanti condanne per i boss storici del territorio. L’omicidio potrebbe rappresentare un regolamento di conti tardivo o, più probabilmente, il segnale di una riorganizzazione dei vertici, pronti a colpire chi “sapeva troppo” in un momento di estrema vulnerabilità giudiziaria per i vecchi padrini.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Ordine dei Commercialisti, eletto il nuovo consiglio
Agrigento

Rifiuti abbandonati a fuoco a San leone, l’intervento dei Vigili del fuoco
Mafia

La Dda di Palermo indaga sull’omicidio di Vito La Puma: c’è la pista della faida mafiosa
dalla Regione

Sicilia, Schifani riceve il vicepresidente del consiglio Tajani
dalla Regione

Forte maltempo in Sicilia tra lunedì e martedì, diramata la preallerta dalla Protezione civile Regionale
Catania

Detenzione di materiale pedopornografico, sotto indagine quattro persone
banner italpress istituzionale banner italpress tv