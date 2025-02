La maxi retata antimafia, restano in carcere 141 dei 181 indagati arrestati 

Restano in cella 141 dei 181 capimafia, gregari ed estortori fermati e arrestati martedì nel corso di un maxi blitz della Dda di Palermo che ha colpito i clan del capoluogo e della provincia. Per 11 persone i giudici hanno disposto i domiciliari, per 12 l’obbligo di firma. Alcune posizioni sono ancora al vaglio dei magistrati.

Regge, dunque, l’impianto accusatorio dei pm che hanno disarticolato i clan di Pagliarelli, Tommaso Natale, Santa Maria di Gesà, Porta Nuova, Cinisi, Carini e Bagheria al termine di una indagine che ha svelato gli affari delle cosche tornate ricche grazie al traffico di droga. Dall’indagine è emerso che molti padrini detenuti riuscivano a comunicare all’esterno grazie a cellulari introdotti illegalmente in carcere e che la Mafiapoteva contare su critpofonini dotati di software che ne impedivano l’intercettazione.