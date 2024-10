L’omicidio dell’imprenditore Urso, i killer in carcere dopo sentenza definitiva 

I carabinieri di Bagheria, coadiuvati dai militari del reparto territoriale di Termini Imerese e della compagnia di Vercelli, hanno arrestato due uomini, Pietro Erco di 61, di origini napoletane, Luca Mantia di 37 anni, condannati in Cassazione per l’omicidio dell’imprenditore Vincenzo Urso, avvenuto ad Altavilla Milicia il 25 ottobre 2009. Erco deve scontare l’ergastolo Mantia 21 anni di reclusione. Per l’omicidio erano già stati condannati, quali mandanti, Francesco e Andrea Lombardo, padre e figlio, collaboratori di giustizia. Urso sarebbe stato ucciso perchè avrebbe cercato di fare concorrenza ai Lombardo nel settore del movimento terra. Per il delitto i killer avrebbero preso 20.000 euro.