Mafia, firmato il 41 bis per Matteo Messina Denaro

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato questa mattina il 41 bis per il boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato ieri a Palermo. Lo rende noto il ministero.

Matteo Messina Denaro è detenuto in regime di massima sicurezza nel carcere de L’Aquila. Lo ha confermato il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, intervenendo a SkyTg24. Il boss di Castelvetrano “è stato immediatamente trasportato fuori dalla Sicilia, ora si trova un Abruzzo”.

Il carcere dell’Aquila è stato scelto per una serie di ragioni. In primis logistiche e di sicurezza, perché le vie d’accesso alla città sono facilmente monitorabili e bloccabili. In secondo luogo il penitenziario aveva disponibilità di posti nell’ala riservata al 41bis, per i detenuti ristretti in condizioni di massima sicurezza. Infine, fattore decisivo, la presenza in città di un centro oncologico ospedaliero di buon livello.