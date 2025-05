Mafia, il casolare di Peppino Impastato affidato a “Casa Memoria”

Il casolare “Peppino Impastato” di Cinisi, in provincia di Palermo, è stato ufficialmente affidato in concessione d’uso gratuito all’associazione capofila Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus, in partenariato con il Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato Onlus e l’associazione culturale Peppino Impastato. La stipula del contratto per il casolare che apre al pubblico – quale simbolo della memoria perché luogo dell’uccisione del giovane giornalista emblema della lotta alla mafia – è avvenuta questa mattina e avrà la durata di sei anni.

A gestire la struttura in concessione saranno le tre realtà associative. “Si tratta di un risultato raggiunto dopo anni di impegno e di lavoro – ha detto la soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo, Selima Giuliano -. Prima abbiamo portato avanti l’iter per il vincolo, poi abbiamo provveduto all’esproprio e ai lavori di restauro, e infine, oggi, all’assegnazione”. Il casolare è stato acquisito al demanio della Regione Siciliana nel 2020 e affidato alla Soprintendenza di Palermo, che ha curato un progetto di restauro finanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. I lavori, conclusi nel 2023 sotto la direzione dei tecnici della soprintendenza, hanno interessato sia la struttura del fabbricato rurale che l’area circostante, nel pieno rispetto delle caratteristiche identitarie del sito.

Situato nei pressi della linea ferroviaria Palermo-Trapani, dove proprio il 9 maggio 1978 fu trovato il corpo di Peppino Impastato, il casolare rappresenta da anni meta di pellegrinaggi civili all’interno del “percorso della memoria” dedicato alle vittime di mafia e, in particolare, all’impegno e al coraggio del giovane giornalista che, con le frequenze di Radio Aut, denunciò con determinazione il potere mafioso a Cinisi.