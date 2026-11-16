Mafia, il deputato regionale Giuseppe Castiglione torna ai domiciliari

Il deputato dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Castiglione, esponente dei Popolari e Autonomisti, dovrà tornare agli arresti domiciliari. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione rigettando il ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Salvo Pace e Carmelo Peluso, contro l’ordinanza con cui il tribunale del Riesame, lo scorso luglio, aveva accolto l’appello della procura di Catania e disposto il ripristino della misura cautelare. La decisione del Riesame, tuttavia, non era immediatamente esecutiva ed era stata impugnata dalla difesa in Cassazione.

Castiglione era stato arrestato nel febbraio 2025 nell’ambito dell’operazione antimafia Mercurio. Secondo l’accusa, il politico, ex componente della commissione regionale Antimafia dell’Ars, avrebbe stretto un patto elettorale con alcuni esponenti della famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano per assicurarsi l’elezione nel 2022. Ad aprile 2026 il giudice per le indagini preliminari aveva revocato gli arresti domiciliari, consentendo a Castiglione di riprendere il proprio posto all’Ars. La procura aveva però impugnato il provvedimento e il tribunale del Riesame aveva successivamente accolto il ricorso dei pm, disponendo il ripristino della misura cautelare. Contro quest’ultima decisione, non immediatamente esecutiva, i legali del deputato avevano presentato ricorso in Cassazione. Nei mesi scorsi, nell’ambito della stessa indagine, Castiglione è stato rinviato a giudizio.