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Cammarata piange Domenico, il tifoso morto mentre guardava il suo Kamarat allo stadio

Muratore, tifosissimo del Kamarat, era attivo nella vita parrocchiale e si occupava anche del noto presepe vivente. Avrebbe compiuto 63 anni oggi

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Cammarata piange Domenico Sciacchitano, il tifoso deceduto nel tardo pomeriggio di ieri mentre dagli spalti dello stadio Salaci assisteva al derby tra il suo Kamarat e l’Akragas. Domenico, muratore di professione, avrebbe compiuto 63 anni proprio oggi. Un vero e proprio dramma. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari che hanno fatto di tutto per rianimarlo. Una domenica di sport si è trasformata in breve tempo in una tragedia.

Domenico era molto conosciuto a Cammarata. Muratore di professione, tifosissimo del Kamarat, squadra che seguiva ogni domenica. Sciacchitano era anche uno dei soci fondatori dell’associazione Religiosa Culturale SS. Crocifisso degli Angeli. Devoto fedele, impegnato nella vita parrocchiale, sempre in prima linea nell’organizzazione del noto presepe vivente di Cammarata. Domenico se n’è andato così, all’improvviso. Il sindaco Giuseppe Mangiapane ha commentato così la perdita: “Una tragedia che ha profondamente colpito tutta la nostra comunità. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore.”

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