Palermo

Frequentato da pregiudicati, chiuso per cinque giorni distributore automatico di bibite

Nelle adiacenze o all’interno del locale adibito ad ospitare il distributore automatico, sono state infatti registrate assidue frequentazioni di persone gravate da precedenti di polizia

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Il Questore di Palermo, ai sensi dell’art.100 del T.U.L.P.S, ha disposto la sospensione per cinque giorni, a far data dal 13 novembre, della Scia di un esercizio per la distribuzione automatica di prodotti alimentari e non del Comune di Sciara.

Il provvedimento, all’esito di un’accurata istruttoria, è stato notificato, congiuntamente, dai Carabinieri della Stazione di quel centro e dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Termini Imerese”. Le valutazioni e la conseguente decisione questorile poggiano su una rilevante attività documentale prodotta dai Carabinieri e collegata al capillare monitoraggio di quel territorio. Nell’arco di poco più di un anno, circa, nelle adiacenze o all’interno del locale adibito ad ospitare il distributore automatico, sono stati infatti registrati, in 10 circostanze, assidue frequentazioni di persone gravate da precedenti di polizia. In un caso, risulta, inoltre, che si sia proceduto ad interrompere un episodio di spaccio con l’arresto in flagranza di reato, di un uomo.

In ragione della mole degli episodi registrati, per evitare il protrarsi di una accertata situazione di insicurezza per la cittadinanza e valutata l’esigenza di tutelare l’ordine pubblico, privando soggetti con precedenti di polizia, di un luogo di abituale frequentazione, il Questore di Palermo, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., ha adottato un provvedimento sospensivo della durata di cinque giorni.             Tale attività ribadisce come il focus di Polizia di Stato e Carabinieri sia sempre puntato sulle dinamiche del territorio e sulla sicurezza pubblica, sia in ambito metropolitano che provinciale e come esso possa spesso giovarsi di un approccio coordinato e collaborativo tra le diverse forze dell’ordine.

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