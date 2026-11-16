Comizio di La Vardera interrotto da neomelodico tra minacce e urla: “Non mi faccio intimidire”

“Oggi pomeriggio è successa una cosa gravissima. Era la mia prima uscita pubblica da candidato presidente della Regione a Catania, insieme ad Alessandro Onorato leader di Progetto Civico Italia, con il quale da due giorni giriamo la Sicilia in lungo e in largo. Purtroppo, però, la manifestazione è stata interrotta da minacce e urla. Se non ci fosse stata la scorta, le loro intenzioni erano chiare: arrivare allo scontro fisico. Tutto questo è inaccettabile. Davanti a oltre 500 persone, urla del tipo: ‘Pezzo di merda, vergognati, vattene’. Uno dei due ha cercato lo scontro fisico, il video è inequivocabile. Mentre fuori ad aspettarli c’era una persona, senza documenti”. E’ quanto denuncia, sulla propria pagina Fb, Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente e deputato regionale siciliano.

“Ma la cosa che non può essere casuale -continua La Vardera– è che tra i contestatori, con il megafono in mano, c’era il cantante neomelodico Alessio Ossino. Alessio Ossino scrive canzoni dal titolo ‘La malavita’, affermando che i boss Graviano fanno il carcere con dignità. Tra i suoi video spicca la presenza di Salvatore Baiardo, detto il gelataio, fiancheggiatore del boss Graviano di Brancaccio. Baiardo è stato definito il megafono della famiglia mafiosa dei fratelli Graviano, mandanti delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, fedelissimi di Totò Riina”. Secondo l’esponente politico “il clima si è talmente surriscaldato che abbiamo dovuto finire la manifestazione prima del previsto. Io e Alessandro, però, prima abbiamo fatto il nostro regolare intervento senza alcun timore. Sia chiaro: non mi lascerò intimorire o intimidire da chi pensa di fermare la nostra attività pubblica. Chiedo scusa a coloro i quali dovevano intervenire e a chi si era fatto tanti chilometri. Tornerò prestissimo a Catania. Ringrazio anche la Digos che era sul posto e ha evitato il peggio”, conclude La Vardera.