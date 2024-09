Mafia, il procuratore De Lucia: “Rischio sottovalutazione, non toccare leggi”

“Allora era una mafia potentissima. Nel 1982 eravamo nel pieno della seconda guerra di mafia con i cadaveri agli angoli delle strade di Palermo. Oggi per fortuna la situazione e’ cambiata molto, in parte grazie alla forte pressione dello Stato, in parte per scelta della stessa organizzazione mafiosa che tende alla sommersione. Ma il rischio della sottovalutazione continua a esserci”. Lo ha detto il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, a RadioUno Rai, nel giorno del 42esimo anniversario dell’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “E’ importante ha aggiunto – non toccare quel meccanismo legislativo che ci ha consentito di ottenere grandi risultati e che talvolta viene messo in discussione. Immaginare a esempio passi indietro in materia di sottrazione dei beni mafiosi, e’ molto pericoloso”.