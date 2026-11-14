Mafia, incendi attività commerciale che non paga il pizzo: arrestato
Il mafioso si sarebbe anche rifiutato di pagare al titolare dell'attività il compenso per un lavoro commissionato ed eseguito
E’ finito in carcere un uomo di San Cataldo, nel Nisseno, arrestato dai carabinieri perche’ ritenuto responsabile dei reati di estorsione e danneggiamento, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso. I militari dell’Arma hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. Nel 2025 l’uomo, al quale in passato erano stato confiscati due milioni di euro in quanto esponente di spicco di Cosa Nostra, avrebbe dato fuoco a un’attività commerciale a San Cataldo, il cui titolare si era rifiutato di pagare il pizzo. Non solo: il mafioso si sarebbe anche rifiutato di pagare al titolare dell’attività il compenso per un lavoro commissionato ed eseguito.