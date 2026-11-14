Caltanissetta

Mafia, incendi attività commerciale che non paga il pizzo: arrestato

Il mafioso si sarebbe anche rifiutato di pagare al titolare dell'attività il compenso per un lavoro commissionato ed eseguito

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

E’ finito in carcere un uomo di San Cataldo, nel Nisseno, arrestato dai carabinieri perche’ ritenuto responsabile dei reati di estorsione e danneggiamento, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso. I militari dell’Arma hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. Nel 2025 l’uomo, al quale in passato erano stato confiscati due milioni di euro in quanto esponente di spicco di Cosa Nostra, avrebbe dato fuoco a un’attività commerciale a San Cataldo, il cui titolare si era rifiutato di pagare il pizzo. Non solo: il mafioso si sarebbe anche rifiutato di pagare al titolare dell’attività il compenso per un lavoro commissionato ed eseguito. 

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