Agrigento

Angelino Alfano non è più il presidente del gruppo San Donato 

L’ex ministro lascia la presidenza del consiglio di amministrazione a Marco Rotelli, secondogenito del fondatore Giuseppe Rotelli, sancendo il ritorno diretto della famiglia proprietaria

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Angelino Alfano, ex ministro della Repubblica, originario di Agrigento, non è più il presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo San Donato, il più grande polo ospedaliero privato italiano. Un colosso sanitario da oltre due miliardi e mezzo di fatturato. L’ex ministro lascia la presidenza del consiglio di amministrazione a Marco Rotelli, secondogenito del fondatore Giuseppe Rotelli, sancendo il ritorno diretto della famiglia proprietaria alla conduzione operativa del board. Per Alfano, l’addio alla massima carica nel Gruppo San Donato chiude un capitolo di primo piano nel cuore della sanitа lombarda e nazionale.

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