Pallavolo Serie B, esordio casalingo per la Scalia volley

Dopo un mese dall’inizio del campionato di Serie B, arriva finalmente il momento del debutto casalingo per Scalia Volley Sciacca. Domenica 15 Novembre, alle ore 17.30, il Palatenda Roccazzella ospiterà la sfida contro Ecoplast Gela Volley per la V giornata del torneo, appuntamento particolarmente atteso dalla squadra, dalla società e dagli appassionati che avranno l’opportunità di vedere per la prima volta all’opera il nuovo progetto sportivo davanti al pubblico di casa. Per il sestetto allenato da Maurizio Lopis si tratta di un passaggio significativo della stagione. Dopo le prime tre gare disputate lontano da Sciacca e il turno di riposo, la formazione saccense potrà finalmente contare sul sostegno della propria tifoseria in una partita che rappresenta il primo vero contatto con la città. L’avvio di campionato ha fornito segnali incoraggianti.

La squadra ha conquistato due successi importanti, imponendosi a Bronte contro l’Aquila Volley per 3-1 e firmando una brillante rimonta sul campo di Giarratana, dove è riuscita a ribaltare una situazione complicata dopo essere stata sotto di due set. Un percorso positivo che ha consentito al gruppo di accumulare fiducia e consapevolezza, nonostante la sconfitta al debutto a Palermo, arrivata soltanto al tie-break dopo essere stato avanti per due set a zero. Quella attuale è una Scalia Volley profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione, sia nell’organico che nella struttura societaria. Dopo gli anni di gestione della famiglia Roccazzella, il sodalizio è oggi guidato da Baldo Scalia, main sponsor che ha deciso di investire con convinzione nel progetto, puntando a costruire una realtà sempre più competitiva e ambiziosa. L’avversario di domenica merita comunque la massima attenzione: “Il Gela non ha ancora conquistato una vittoria – commenta Lopis – ha già raccolto tre punti in classifica grazie alle sconfitte maturate al tie-break in ben tre occasioni. Un dato che conferma la competitività della formazione ospite e l’equilibrio del torneo. Siamo reduci da tre trasferte dure e sono soddisfatto dei risultati. Ho detto ai ragazzi di affrontare il match con molta concentrazione”. La squadra arriva all’appuntamento con la volontà di regalare una soddisfazione ai tifosi nel giorno del primo incontro ufficiale davanti al pubblico di casa.