Stretta sui parcheggiatori abusivi, arrestato un 25enne e bloccato un 53enne

Nuova efficace azione di contrasto della Polizia di Stato contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle diverse zone del centro storico. La Questura di Catania ha rafforzato i servizi di controllo soprattutto a ridosso di piazze, siti d’interesse culturale e attività commerciali. Nei giorni scorsi, i poliziotti delle moto volanti hanno arrestato un pregiudicato catanese di 25 anni per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo, noto in quanto più volte sanzionato come parcheggiatore abusivo, è stato riconosciuto da una pattuglia delle “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta del parcheggio AMTS di piazza Borsellino. I poliziotti lo hanno fermato e hanno proceduto al suo controllo. Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso che si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in quanto pochi giorni prima era stato arrestato per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed era stato sottoposto, dopo la convalida, alla predetta misura cautelare disposta nei sui confronti dall’Autorità Giudiziaria.

Alla luce dei fatti, i poliziotti hanno provveduto ad arrestarlo in flagranza per il reato di evasione e, al termine degli adempimenti di rito, lo hanno ricollocato agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. In un’altra circostanza, sempre nei pressi di piazza Borsellino, i poliziotti delle moto volanti hanno fermato un parcheggiatore abusivo che ha cercato di estorcere denaro ad un automobilista alla ricerca di un parcheggio, nella zona del centro storico. L’uomo, un catanese di 53 anni, già sanzionato più volte per l’esercizio abusivo dell’attività di posteggiatore, ha individuato l’auto e si è poi avvicinato al conducente, un turista tedesco, chiedendogli con insistenza il pagamento di una somma di denaro per lasciare l’auto in uno stallo libero e autorizzato alla sosta gratuita. Davanti al categorico rifiuto del turista, il 53enne ha tirato fuori una chiave e ha cominciato a rigare e a danneggiare l’auto che era stata presa a noleggio dalla famiglia tedesca per trascorrere un pomeriggio tra le vie del centro cittadino.

Il turista ha richiamato l’attenzione dei poliziotti delle pattuglie in moto della Questura di Catania che sono immediatamente intervenute per fornire aiuto e assistenza al malcapitato. Nel frattempo, alla vista degli agenti della Polizia, il parcheggiatore abusivo ha provato a scappare, rifugiandosi sotto alcune auto in sosta. I poliziotti lo hanno individuato e fermato per sottoporlo a controllo. Il turista tedesco ha sporto denuncia e l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentata estorsione e danneggiamento aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.