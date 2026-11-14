Evade dai domiciliari, denunciato un 34enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia hanno denunciato un 34enne del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per “evasione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’intervento è scattato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma etnea nei confronti dei soggetti destinatari delle misure restrittive della libertà personale, per verificare il rispetto delle prescrizioni.

In tale contesto, una “gazzella” ha proceduto a diverse verifiche tra le quali anche quella a carico dell’uomo che, però, non era in casa. L’equipaggio, dunque, ha subito contattato gli operatori della Centrale Operativa per la consultazione delle banche dati delle Forze dell’Ordine, accertando che il predetto non aveva alcun permesso per allontanarsi da casa in quel momento e, perciò, aveva violato la misura a lui imposta. Attivate tempestivamente le ricerche, la pattuglia lo ha rintracciato poco dopo in una viuzza poco distante dalla sua abitazione mentre cercava di fare rientro, sperando di non essere visto. Il 34enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato per il reato di evasione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.