Mafia, revocata misura prevenzione ad ex consigliere comunale Castelvetrano

La Corte di Appello di Palermo ha revocato nei confronti dell’ex consigliere comunale di Castelvetrano Calogero Giambalvo la misura di prevenzione personale e patrimoniale. Il Tribunale di Trapani, in prima istanza nel 2022, gli aveva applicato per 4 anni l’obbligo di soggiorno a Castelvetrano e aveva posto sotto sequestro immobili e conti anche alla moglie Ninfa Vicenzini. Tra i beni sequestrati c’è anche la casa dove la coppia abita: l’avvocato Monica Cuneo (difensore di Vincenzini) ha dimostrato che per l’acquisto dell’abitazione era stato contratto un mutuo. Tra i beni dissequestrati c’è anche un capannone, conti correnti e polizze assicurative. Giambalvo venne arrestato nel 2014 per concorso in associazione mafiosa ma in tutti i tre gradi di giudizio è stato assolto. A difendere Giambalvo è stato l’avvocato Enzo Salvo.