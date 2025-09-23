Mafia, sequestrati 50 mila euro al boss del “clan dei barcellonesi”

Beni per un valore complessivo di circa 50mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri a un esponente della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). I militari hanno eseguito un provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale della città dello Stretto.

La misura di prevenzione patrimoniale era stata richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, al termine di una complessa indagine dei carabinieri culminata, nel febbraio del 2022, nell’esecuzione di 86 misure cautelari a carico di altrettanti tra capi e gregari della famiglia mafiosa dei ‘Barcellonesi’, fra i quali anche il destinatario della confisca di oggi.

Dagli accertamenti patrimoniali eseguiti dai carabinieri del nucleo Investigativo di Messina, infatti, è emerso che l’uomo, attualmente detenuto dopo una condanna in secondo grado per associazione di tipo mafioso, e la compagna avrebbero accumulato, nel tempo, un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Il bene confiscato è un immobile commerciale a Barcellona Pozzo di Gotto, del valore di circa 50mila euro, che sarebbe stato acquistato utilizzando i proventi di attività illecite.