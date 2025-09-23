Ribera

Siccità a Ribera, Codacons chiede stato di emergenza

Codacons chiede la dichiarazione dello stato di emergenza per il comprensorio agricolo di Ribera e l’attivazione di interventi urgenti di approvvigionamento idrico

La grave siccità che sta colpendo Ribera e il territorio circostante,  con oltre 500 agricoltori riuniti in assemblea per denunciare una situazione ormai insostenibile,  impone interventi immediati da parte delle istituzioni. Il Codacons esprime piena solidarietà al comparto agricolo, già provato da anni di crisi, e annuncia iniziative a tutela degli operatori e dei consumatori.

L’acqua è una risorsa primaria per l’agricoltura e per l’intera collettività: la sua carenza mette a rischio i raccolti e il lavoro di centinaia di famiglie e può tradursi in rincari sui prodotti ortofrutticoli, con ricadute pesanti sulla spesa quotidiana dei cittadini.

Per queste ragioni il Codacons chiede la dichiarazione dello stato di emergenza per il comprensorio agricolo di Ribera e l’attivazione di interventi urgenti di approvvigionamento idrico, inclusa la fornitura straordinaria tramite autobotti e infrastrutture provvisorie, oltre alla convocazione di un tavolo operativo con Regione Siciliana, Protezione Civile e Consorzi di bonifica.

“È in gioco — afferma l’avvocato Bruno Messina, vicepresidente Codacons Sicilia — non solo la sopravvivenza delle aziende agricole del territorio, ma anche la tutela dei consumatori che rischiano di vedere aumentare il costo della spesa quotidiana. Le istituzioni devono agire subito, perché il tempo è un fattore determinante in questa emergenza”.

Il Codacons attiva inoltre lo sportello “Siccità e Agricoltura” per raccogliere segnalazioni, istanze e richieste di risarcimento da parte degli agricoltori danneggiati, con la possibilità di avviare azioni legali per ottenere indennizzi qualora emergano responsabilità nella gestione delle risorse idriche.

