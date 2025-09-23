Agrigento accoglie il Club di Modica: firmato il documento di Contatto tra i due Inner Wheel

Una giornata intensa, carica di emozioni, vissuta all’insegna dell’amicizia, della cultura e della condivisione: domenica 21 settembre il Club Inner Wheel di Agrigento ha accolto con grande calore le Socie del Club Inner Wheel Ragusa Contea di Modica, in un incontro destinato a restare impresso nella memoria di entrambe le realtà associative.

L’occasione ha segnato un momento significativo nel calendario del Club di Agrigento, culminato con la firma del documento di Contatto tra i due Club, siglato dalle Presidenti Patrizia Vitellaro Di Giovanni (Club di Agrigento) e Maria Agosta (Club Ragusa Contea di Modica), alla presenza della Chairman all’Internazionale Gisella Lo Bello. Un atto simbolico e concreto di rafforzamento dei legami interclub, nel segno dei valori fondanti dell’Inner Wheel: amicizia, servizio e comprensione internazionale.

Le Socie del Club di Modica hanno potuto apprezzare l’ospitalità agrigentina e lasciarsi incantare dalla bellezza senza tempo della Collina dei Templi e dalla suggestiva mostra “I Tesori d’Italia”, testimonianze dell’immenso patrimonio storico e artistico del territorio.

Presenti alla cerimonia anche la Past President del Club di Modica e Editor del Distretto 211 Italia, Beatrice Antoci, che ha portato il proprio saluto istituzionale, contribuendo con la sua esperienza a sottolineare l’importanza di momenti di incontro e confronto come questo.

“Abbiamo vissuto momenti di pura armonia e rispetto con le nostre amiche del Club Ragusa Contea di Modica, che hanno apprezzato la nostra accoglienza e si sono lasciate incantare dalla magia della Collina dei Templi e dalla bellezza della Mostra I Tesori d’Italia. Oggi segna una data importante per il nostro Club: la gioia di rafforzare legami, la consapevolezza di condividere valori e amicizia” – ha dichiarato la Presidente del Club di Agrigento, Patrizia Vitellaro Di Giovanni.

La giornata si è conclusa tra sorrisi, strette di mano, sguardi complici e la certezza che la vera amicizia non conosce confini: un filo prezioso che unisce e fa volare, nel pieno spirito dell’Inner Wheel.