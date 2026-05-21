Mafia

Mafia, indagate due sorelle di Matteo Messina Denaro

Le forze dell'ordine stanno ora perquisendo, alla presenza del pm Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

La Dda di Palermo, come si apprende, ha chiesto l’arresto di Giovanna e Bice Messina Denaro, le sorelle del capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro morto due anni fa. Entrambe sono indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello durante la latitanza. La Procura aveva contestato loro l’associazione mafiosa e ne aveva chiesto l’arresto, ma il gip pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari visto che il boss è deceduto. I pm hanno proposto appello al tribunale del Riesame.

Eseguita una perquisizione, su ordine della Dda di Palermo nell’abitazione e nello studio legale di una avvocata di Campobello di Mazara (Trapani), morta tempo fa, che ha difeso il boss Matteo Messina Denaro. Presente alla perquisizione anche il Pm Gianluca De Leo. Lo studio legale è ora gestito dal figlio della legale deceduta.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

In auto con oltre due chilogrammi di cocaina, arrestato 36enne agrigentino 
Agrigento

Tragedia a Milano, agrigentina travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce pedonali 
Apertura

Canicattì, uomo trovato morto in casa: disposta l’autopsia
di Giuseppe Castaldo

Cronometrista travolto durante gara all’autodromo di Racalmuto, 7 indagati 
Agrigento

Picchiano e rapinano disabile ad Agrigento, rintracciati gli autori
banner italpress istituzionale banner italpress tv