Apertura

Prestò identità a Messina Denaro, definitiva condanna a 14 anni per Bonafede

E' diventata definitiva la condanna a 14 anni di Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara che ha "prestato" l'identità al boss mafioso Matteo Messina Denaro

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

E’ diventata definitiva la condanna a 14 anni di Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara che ha “prestato” l’identità al boss mafioso Matteo Messina Denaro. La Cassazione ha confermato il verdetto della corte d’appello di Palermo che ha ritenuto responsabile l’imputato del reato di associazione mafiosa. Il capomafia di Castelvetrano ha utilizzato le generalità del geometra, nipote del boss del paese Leonardo Bonafede, storico alleato della famiglia Messina Denaro, per le cure mediche a cui si è dovuto sottoporre nell’ultimo periodo della latitanza. E proprio seguendo le tracce lasciate dal paziente il Ros dei carabinieri e la procura sono arrivati alla cattura del padrino ricercato per 38 anni.

A Bonafede erano poi intestati l’appartamento utilizzato dal boss nell’ultimo anno e l’auto, acquistata con i falsi documenti a Palermo, con cui il padrino si spostava. Sia l’auto che l’immobile sono stati oggi confiscati dalla sezione misure di prevenzione del tribunale Di Trapani. Le indagini successive alla cattura Di Matteo Messina Denaro hanno portato alla individuazione di parte della rete dei favoreggiatori che ne hanno coperto la latitanza. Oltre al geometra, tra gli altri, sono finiti in carcere il cugino omonimo e la cugina Laura, maestra, storica amante del capomafia.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Detenuto cinquantenne si toglie la vita nel carcere di Agrigento 
Apertura

Prestò identità a Messina Denaro, definitiva condanna a 14 anni per Bonafede
Agrigento

Psoriasi, visite e controlli gratuiti l’11 marzo all’ospedale di Agrigento 
Agrigento

Marciapiede pericoloso al Viale della Vittoria, Agrigento punto e a capo: “fate attenzione”
Messina

Prestiti con tassi di interesse del 300%, quattro arresti per usura 
Canicattì

Canicattì, 11 consiglieri comunali firmano mozione di sfiducia al sindaco Corbo
banner italpress istituzionale banner italpress tv