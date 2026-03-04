Agrigento

Psoriasi, visite e controlli gratuiti l’11 marzo all’ospedale di Agrigento 

Per prenotare è sufficiente contattare il numero telefonico 0922.442220 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00

Pubblicato 50 secondi fa
Da Redazione

Riprendono le iniziative del Bollino Rosa, Onda Ets, con un Open Day dedicato alla psoriasi previsto per l’11 Marzo. Garantite visite gratuite presso l’ambulatorio di dermatologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio di Agrigento”. Per prenotare è sufficiente contattare il numero telefonico 0922.442220 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per la popolazione di informarsi, prevenire e prendersi cura di una patologia cronica che interessa molte persone e che, soprattutto nel genere femminile, può avere implicazioni cliniche particolarmente rilevanti. 

Si occuperanno di garantire il servizio la dottoressa Laura Gaia Cantavenera, dermatologa, coadiuvata dall’infermiera Gioacchina Russello.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Psoriasi, visite e controlli gratuiti l’11 marzo all’ospedale di Agrigento 
Agrigento

Marciapiede pericoloso al Viale della Vittoria, Agrigento punto e a capo: “fate attenzione”
Messina

Prestiti con tassi di interesse del 300%, quattro arresti per usura 
Canicattì

Canicattì, 11 consiglieri comunali firmano mozione di sfiducia al sindaco Corbo
Mafia

Mafia, confisca beni per uno dei favoreggiatori della latitanza di Messina Denaro
Trapani

Controlli in bar, ristoranti e cantieri: scoperti 13 lavoratori “in nero”
banner italpress istituzionale banner italpress tv