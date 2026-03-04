In scooter con hashish e contanti: arrestato 20enne e denunciato il passeggero 18enne

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 20enne, residente a Gravina di Catania, e denunciato in stato di libertà un 18enne residente a Mascalucia.

L’intervento è avvenuto nei pressi di piazza “I Viceré”, dove i militari dell’Arma hanno predisposto un servizio con auto civette. Durante l’osservazione a distanza, in modalità “discreta”, gli investigatori hanno scorto uno scooter con a bordo due giovani con atteggiamento sospetto e, pertanto, hanno deciso di fermarli per un controllo. I due, notata la pattuglia, hanno cercato di scappare ma hanno imboccato una strada senza sbocco.

Sottoposti a perquisizione, il 20enne è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish e 85 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, mentre nel sottosella dello scooter, i Carabinieri hanno recuperato anche materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, quindi, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il pusher 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il 18enne che si trovava con lui è stato denunciato in stato di libertà.