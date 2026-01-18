Giovane istiga persona fragile a danneggiare transenne, il sindaco Clemente: “verrà denunciato”

“Questa notte si è verificato un episodio increscioso che non può passare sotto silenzio: un giovane, già individuato, per puro divertimento, ha deliberatamente istigato una persona nota per condizioni di fragilità a compiere atti vandalici contro beni pubblici”. La denuncia arriva dalle pagine social del sindaco di Menfi, Vito Clemente.

“Siamo in possesso di video che non rendiamo pubblici per la tutela della persona fragile interessata e che dimostrano l’istigazione al danneggiamento delle transenne installate per il divieto di accesso lungo la Via della Vittoria e alcuni segnali stradali. Condanniamo con forza questo comportamento irresponsabile e ignobile, continua il primo cittadino che ha dato mandato agli uffici competenti di procedere con la richiesta di risarcimento dei danni e con la denuncia nei confronti dell’istigatore.

“È un atto che dimostra totale mancanza di rispetto per le persone fragili, per la città e per il bene comune.Chi crede di potere danneggiare impunemente il patrimonio pubblico e la dignità altrui, troverà una ferma risposta. La nostra comunità merita rispetto, e lo faremo valere”, ha concluso il sindaco Clemente.