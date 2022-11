Menfi Capitale Italiana del Vino 2023, prima riunione operativa

Nei locali di Palazzo Planeta, a Menfi, oggi si è tenuto un primo incontro per l’organizzazione degli eventi che comporranno il calendario di Menfi Capitale Italiana del Vino 2023. La manifestazione è stata coordinata dal Sindaco di Menfi e Presidente della Fondazione Inycon, Marilena Mauceri, e da Gori Sparacino, Direttore della Fondazione Inycon. Al loro fianco il Prof. Giovanni Ruggieri, docente di Economia del Turismo dell’Università di Palermo ed autore del dossier che ha consentito al centro vinicolo belicino di ottenere il prestigioso riconoscimento. All’incontro hanno preso parte numerosi rappresentanti delle cantine menfitane, ristoratori, dirigenti della Pro Loco, amministratori di Comuni vicini ed operatori turistici e culturali.

“A seguito dell’assegnazione a Menfi del titolo di “Città Italiana del Vino 2023 – ha dichiarato il Sindaco, Marilena Mauceri – attorno a questo progetto si respira un grande entusiasmo”. “Stiamo lavorando ad un calendario di eventi per tutto il 2023 – ha detto Gori Sparacino, Direttore della Fondazione Inycon – che riguarderà non solo la città di Menfi ma tutto il territorio delle Terre Sicane.” “Cercheremo di garantire una certa continuità degli eventi – ha dichiarato il prof. Giovanni Ruggieri – in modo che Menfi e tutti i Comuni dell’Hinterland possano diventare nel 2023 meta di un gran numero di visitatori e di amanti del vino.”

Quello di oggi è stato un primo incontro per raccogliere suggerimenti ed idee in vista della costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà procedere a stilare il programma e a coordinare tutti i contributi che arriveranno da parte di istituzioni, aziende ed associazioni che credono molto nelle potenzialità di un anno dedicato al vino che si profila ricco di iniziative.